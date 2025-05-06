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Edirne'deki Kakava Şenliklerinde Dilek Ağaçlarına Yoğun İlgi

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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 1400 yıllık Kakava geleneği kapsamında Edirne'de yapılan şenliklerde, dilek ağaçlarının yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Yazgan, insanların umutlarını dilek ağaçlarına bağladığını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de 1400 yıllık geleneksel Kakava ateşinin yakılmasının ardından insanların dilek ağacına koştuğunu söyleyerek, "Dilek ağacını bu kadar yoğun dileklerin olduğu bir şekilde görmemiştim. Artık insanların işi dileklere, dualara kaldı. İnsanlarımız güzel bir hayat istiyor. O yüzden bütün umutlarını dilek ağaçlarına bağlıyor" dedi.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, Edirne'de binlerce yurttaşın katılımıyla Sarayiçi'nde kutlandı. Asırlardır Edirne'de süregelen gelenek, bu yıl da Sarayiçi'nde yaşatıldı. Binlerce kişi, Kakava ateşi etrafında bir araya gelerek baharın gelişi, bereketin artışı ve dileklerin kabulü için dualar etti, dilekler tuttu.

Ahmet Baran Yazgan da kutlamalar sırasında dilek ağacının yanında yurttaşlarla bir araya geldi. "1400 yıllık Kakava geleneğimiz, bu sene de Sarayiçi Meydanı'nda yaşamaya devam ediyor. Sizlere dilek ağacından sesleniyorum" diyen Yazgan, şunları söyledi:

"Ben doğduğumdan beri buraya gelirim. Hiçbir zaman dilek ağacını bu kadar yoğun dileklerin olduğu bir şekilde görmemiştim. Neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Artık insanların işi dileklere, dualara kaldı. İnsanlarımız geçinmek istiyor, evlenmek istiyor, okumak istiyor; güzel bir hayat istiyor. O yüzden bütün umutlarını dilek ağaçlarına bağlıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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