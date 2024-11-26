Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı'nda Restorasyon Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Edirne'de 15. yüzyıl yapısı Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamamlarından Gazi Mihal Hamamı'nda Vali Yunus Sezer'in talimatıyla başlayan çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yapının "çifte hamam" olarak nitelendirilen eserler arasında yer aldığını belirten Saraç, cami, köprü ve hamamdan oluşan bir kompleksin parçası olduğunu ifade etti.

Sedde ve yol çalışmaları sebebiyle neredeyse bir kısmı toprak altında kalan hamamdaki çalışmalara Edirne Müzesi denetimindeki araştırma kazısı ile başladıklarını anımsatan Saraç, "Bu kazılar sonucunda hamamımızın kadınlar ve erkekler soyunmalık kısımları ortaya çıkarıldı. Kubbedeki örtüler ve dolgular alındı. Restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Hamamımızın içinde, diğer hamamlarda görmediğimiz tonozlu, uzun bir mekan var. Bu mekan keçelik olarak adlandırılıyor, hamamın sıcak sularından yararlanılarak burada keçe yıkandığını biliyoruz." diye konuştu.

1422'de inşa edildi

Tunca Nehri kıyısında yer alan, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki hamam 1422 yılında inşa edildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.