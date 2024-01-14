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Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılık denetimi

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Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla dron destekli denetim yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, usulsüz kara avcılığı tespit edildi ve bir kişiye idari para cezası uygulandı. Avcıları uyararak kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla dron destekli denetim yapıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda usulsüz kara avcılığı yapıldığını tespit etti.

Yasa dışı avcılık yapan bir kişiye idari para cezası uygulandı.

Avcıların belgelerini kontrol eden ekipler, yasa dışı avcılık yapılmaması konusunda avcıları uyardı.

Kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor. Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

"Kuş Cenneti" olarak anılan Gala Gölü Milli Parkı'nda 217 kuş türü bulunuyor. Göl, başta kaz, ördek ve flamingo olmak üzere çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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