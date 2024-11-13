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Edirne'deki 600 Yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi Restorasyona Gidiyor

Edirne'deki 600 Yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi Restorasyona Gidiyor
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Tunca Nehri kenarında bulunan tarihi Evliya Kasımpaşa Camisi, çatlaklar ve defineci kazıları nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, caminin yerinde restorasyonuna karar verdi.

EDİRNE'de Tunca Nehri kenarında bulunan, 'yalı camisi' özelliği taşıyan, kubbe ve duvarlarında çatlaklar oluşan, ayrıca definecilerin yaptığı kazılar nedeniyle yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaklaşık 6 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonu başlıyor. Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, "Camimizi yerinde korumaya karar verildi. Çünkü rıhtımı ile beraber cami bir bütün. Çok geniş bir haziresi var, orada da çok mezar taşları var. Bu şekilde camimizin onarımına başladık" dedi.

Tunca Nehri kenarında dönemin Osmanlı padişahları Sultan 2'nci Murad ile oğlu Fatih Sultan Mehmet'e de vezirlik yapan Kasımpaşa tarafından 1478 yılında yaptırılan tarihi cami, duvarlarında ve kubbesinde oluşan çatlaklar ile yıkılma tehlikesi yaşıyor. Bölgeden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı geçmesi ile önceki yıllarda ilk olarak taşınmasına sonra da yukarı kaldırılmasına karar verilen tarihi camiye, definecilerin yaptığı kaçak kazılar da büyük zarar verdi. Padişahların nehirden kayıklarla gelip, namaz kıldığı tarihi caminin bahçesindeki kabristanların da tahrip olduğu görüldü.

'ÇOK FİKİR ÜRETİLDİ'

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan tarihi camide son olarak yerinde restore edilmesi kararlaştırıldı. Restorasyon ihalesi yapılan camiyle ilgili İl Genel Meclisi'nde katıldığı toplantıda konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, caminin restorasyon ihalesinin yapıldığını söyledi. Saraç, "İlk geldiğim günden bugüne Evliya Kasımpaşa Camisi ile ilgili çok fikir üretildi. Taşınması veya yerinde restorasyonuyla ilgili. En son nihayetinde 'taş yerinde ağırdır' denildi ve camimizi yerinde korumaya karar verildi. Çünkü rıhtımı ile beraber cami bir bütün. Çok geniş bir haziresi var, orada da çok mezar taşları var. Bu şekilde camimizin onarımına başladık" dedi.

TEK KUBBELİ, TEK MİNARELİ CAMİ

Tunca Nehri kenarında, yeşil alan ortasına kurulmuş olan cami, Sultan 2'nci Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan, 'Evliya' olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirildi. Kirişhane semtindeki tek kubbeli, kare planlı, tek minareli ve avlulu caminin tamamlandığı yıl vefat eden Kasım Paşa da buraya gömüldü. Ayrıca caminin yakınına, cemaatin abdest alması için Tunca Nehri'ne 14 basamaklı bir taş merdiven de yapıldı. Kubbe ve duvarlarında çatlaklar oluşan, ayrıca definecilerin yaptığı kazılar nedeniyle yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan tarihi cami için restorasyonun yerinde yapılmasına karar verildi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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