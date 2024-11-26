Edirne'deki 5,5 Asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin Restorasyonu Başladı

Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi yalı camilerinden Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonunu kısa sürede tamamlayıp hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti.

Vali Sezer, restorasyon çalışmalarına başlanan 5,5 asırlık camiye gelerek Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç'tan bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere, Edirne için önemli bir tarihi yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde hayata döndürüleceğini söyledi.

Evliya Kasımpaşa Camisi'nin yeniden ihtişamlı günlerine döneceğini belirten Sezer, camiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Burası Tunca Nehri'nin hemen kenarında ve Osmanlı'nın o şanlı tarihine tanıklık etmiş önemli bir yalı camisi. Edirne Sarayı'ndan padişahların cuma namazı için ve belli dönemlerde saltanat kayıklarıyla buraya gelip halen merdivenleri bulunan rıhtımda inip camide namazlarını eda edip tekrar geri döndükleri rivayet edilir. Çok aktif kullanılan bir cami. 1750'lerdeki depremde hasar görüyor, Daha sonra 1950'lerde yine bir depremde minaresi yıkılıyor ve yaklaşık yetmiş yıldır da ibadete kapalı."

Sezer, caminin taşkın sahası içerisinde yer alması nedeniyle yerinin değiştirilmesi ya da yükseltilmesi gibi tartışmalara konu olduğunu dile getirdi.

"Taş yerinde ağırdır" esasından hareketle caminin yerinde restore edilmesine karar verildiğini ifade eden Sezer, şöyle devam etti:

"Proje revize edilerek rıhtımıyla ve çevre düzenlemesiyle restore edilerek yeniden o eski ihtişamlı günlerine dönmesi kararı alındı. İnşallah hızlı bir şekilde tamamlamayı düşünüyoruz burayla ilgili çalışmaları. Bizi çok heyecanlandırıyor, yalı cami örnekleri çok az, özellikle nehir kenarlarında. Bu ender örneklerinden bir tanesi.

Edirne'nin yıllardır gündeminde olan bir cami, sürekli buranın restore edilmesiyle ilgili olarak kamuoyunda da bir beklenti ve talep vardı. Edirne'miz tarihi, muhteşem yapılarıyla ün kazanmış, onlara ev sahipliği yapan bir ilimiz. Burası da bize ayrı bir değer katacaktır. Burayı kütüphanesiyle çevre düzenlemesiyle ve önünde yine kayıklara binilecek şekilde yapacağımız çalışmalarla beraber inşallah bitireceğiz ve milletimizin kullanımına açacağız."