Edirne'de Zincirleme Trafik Kazasında 1 Yaralı

Edirne'de Zincirleme Trafik Kazasında 1 Yaralı
Güncelleme:
Edirne'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ayrıca, taşıma sınırını aşan kamyon sürücülerine ceza kesilirken, ehliyetsiz motosiklet sürücüsü de polis kovalamacası sonucu yakalandı.

Edirne'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 59 ADV 288 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda önce seyir halindeki 22 AED 246 plakalı araca, ardından kırmızı ışıkta bekleyen B.H'nin kullandığı 22 AAH 999 ve M.C. yönetimindeki 39 NA 652 plakalı otomobillere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü B.H, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücülerden M.A'nın alkollü olduğu belirlenirken, polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan 22 AED 246 plakalı aracın sürücünü yakalamak için çalışma başlattı.

Taşıma sınırını aşan kamyon sürücülerine 25 bin 438 lira ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, taşıma sınırını aşan kamyon sürücülerine 25 bin 438 lira ceza kesildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Harmanlı köyünde yaptığı tonaj uygulamasında yük taşıyan araçları denetledi.

Denetimde araçların kapasitesi, taşıdığı yük ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Yük sınırını aştığı belirlenen 2 kamyon sürücüsüne 25 bin 438 lira ceza uygulandı.

Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Uzunköprü ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü kovalamaca sonrası yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 19 Mayıs Caddesi'ndeki denetimlerinde M.G. idaresindeki motosikleti durdurmaya çalıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, geri manevra yaparak kaçmaya başladı.

Motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu ekiplerce yakalandı.

İncelemede sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Sürücüye çeşitli maddelerden 19 bin 670 lira ceza kesildi.

Trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına çektirildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den sürpriz buluşma
İşgal altındaki Gazze'de korkunç bilanço! İsrail kara harekatının ne zaman biteceğini açıkladı
Çocuklarının yanında tokatlanan baba o anları anlattı: Egosunu tatmin etmek için tokat attı
Selçuk Bayraktar tarih verdi: Çelik Kubbe'yi tam kapasite oluşturmuş olacağız
KYK yurduna yerleşen genç kız, odasının manzarasını görünce ağladı
