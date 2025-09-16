Edirne'de Zamanın Ötesinde Ses, Bilim ve Şifa Konseri Düzenlenecek

Trakya Üniversitesinden "Zamanın Ötesinde Ses, Bilim ve Şifa" konseri düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre 19 Eylül Cuma günü saat 20.00'da Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirilecek "Zamanın Ötesinde Ses, Bilim ve Şifa" başlıklı konserde Crisantem Quartet sahne alacak.

Programda ayrıca Ses Terapisti Esra Okur ve Nörobilim Uzmanı Cemre Hoşcan Gökber de yer alacak.

Mastitis tespit cihazı üreticilere yüzde 70 hibeyle verilecek

Edirne'de büyükbaş hayvancılıkta verimliliğin artırılması amacıyla mastitis (süt ineklerinde meme iltihabı) hastalığını erken dönemde tespit eden cihazlar üreticilere yüzde 70 hibe desteğiyle temin edilecek.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Damızlık Büyükbaş Hayvancılık Mastitis Tespit Projesi kapsamında, Edirne Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi işletmelere cihaz dağıtılacak.

Projeye, 10 sağmal ve üzeri kapasiteye sahip işletmeler başvurabilecek. Genç ve kadın yetiştiricilere ise ilave puan verilecek.

Son başvuru tarihinin 26 Eylül 2025 olduğu belirtilirken, başvuruların işletmenin bağlı bulunduğu ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılacağı ifade edildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Edirne'de bisiklet turu düzenlenecek

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirilecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, etkinlik 20 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12.00'da Saraçlar Caddesi'nde başlayacak.

"Gelecek için Pedallayalım" sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, vatandaşlar sağlıklı yaşam ve çevre dostu ulaşım için pedal çevirecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, yaptığı davette tüm Edirnelileri aileleriyle birlikte etkinliğe katılmaya çağırarak, "Hep birlikte pedal çevirerek hem sağlığımız hem de daha yaşanabilir bir şehir için farkındalık oluşturalım." ifadesini kullandı.