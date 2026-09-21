Edirne'de zabıta okul kantinlerini denetledi, kontroller eğitim yılı boyunca sürecek

Edirne'de zabıta okul kantinlerini denetledi, kontroller eğitim yılı boyunca sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde ruhsat, son tüketim tarihi, muhafaza ve hijyen denetimi yaptı. Öğrencilerin güvenilir gıdaya ulaşması için kontrollerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.
Edirne'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi ekipleri kentteki okul kantinlerinde ruhsat kontrollerinin yanı sıra ürünlerin son tüketim tarihlerini, muhafaza koşullarını, temizlik ve hijyen şartlarını denetledi.
Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için okul kantinlerindeki kontrollerin eğitim öğretim yılı boyunca düzenli olarak süreceği belirtildi.
Kaynak: AA