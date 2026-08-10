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Keşan'da FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına kaçmaya hazırlanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan Gelibolu kara yolunda F.K. yönetimindeki aracı durdurdu.

Araçta sürücü F.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.İ. ile FETÖ şüphelileri E.T, Z.T.E. ve S.T. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, Z.T.E. ve S.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.İ. ve F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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