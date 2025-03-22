Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi Y.Ç. ve B.T. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
İpsala yakınlarında dün birinci derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar Y.Ç. ve B.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel