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Edirne'de Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri Tutuklandı

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Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi Y.Ç. ve B.T. adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

İpsala yakınlarında dün birinci derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan zanlılar Y.Ç. ve B.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ şüphelisi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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