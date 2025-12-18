Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda tedbir alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, sisin öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Bu arada, Selimiye Camisi ve tarihi köprüler başta olmak üzere birçok anıt eser, sis altında güzel görüntüler oluşturdu.