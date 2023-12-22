Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 30 Metreye Düşürdü

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı ve görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Polis ekipleri trafikte yoğunluk yaşanmaması için önlem aldı. Sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

EDİRNE'de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye düştü.

Edirne sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı, görüş mesafesi, yer yer 30 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Edirne Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title