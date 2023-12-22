Edirne'de Yoğun Sis Görüş Mesafesini 30 Metreye Düşürdü

Edirne sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı, görüş mesafesi, yer yer 30 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel