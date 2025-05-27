Edirne'de Yeşil Kampüs Festivali Başladı

Edirne'de, "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında "Çevre Tırı" kapılarını Trakya Üniversitesi'nde açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle Türkiye Çevre Ajansı (TUÇA) tarafından düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", üniversitelerdeki etkinliklerine devam ediyor.

"Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız" sloganıyla yola çıkan "Çevre Tırı"nın durağı Trakya Üniversitesi oldu.

Ayşekadın Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, çevre bilincini artırmak amacıyla sıfır atık uygulamaları, atık yönetimi ve geri dönüşüm atölyeleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Festivalde, öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli hediyeler kazandı.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Ceren Alnıaçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre bilincini artıran etkinliklere katıldıklarını söyledi. Çevrenin temiz tutulmasının vatandaşlık görevi olduğunu belirten Alnıaçık, "Nerede çöp görsem topluyorum. Herkesin bu bilinçte olmasını isterim." dedi.

Öğrenci İrem Pekgöz de etkinlik sayesinde geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgilendiklerini ifade etti.

Oğuzhan Sayın ise çevreye en çok zararın çöp sorunu nedeniyle verildiğini belirterek, herkesin temiz çevre bilinci kazanması gerektiğini kaydetti.

"Çevre Tırı", yarın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşacak.