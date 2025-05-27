Edirne'de Yeşil Kampüs Festivali Başladı

Edirne'de Yeşil Kampüs Festivali Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen 'Yeşil Kampüs Festivali' kapsamında 'Çevre Tırı', çevre bilincini artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler sundu. Öğrenciler geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgilendirildi.

Edirne'de, "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında "Çevre Tırı" kapılarını Trakya Üniversitesi'nde açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle Türkiye Çevre Ajansı (TUÇA) tarafından düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", üniversitelerdeki etkinliklerine devam ediyor.

"Çevre İçin Yollardayız, Gençlerin Yanındayız" sloganıyla yola çıkan "Çevre Tırı"nın durağı Trakya Üniversitesi oldu.

Ayşekadın Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlikte, çevre bilincini artırmak amacıyla sıfır atık uygulamaları, atık yönetimi ve geri dönüşüm atölyeleri gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Festivalde, öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi, çeşitli hediyeler kazandı.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Ceren Alnıaçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre bilincini artıran etkinliklere katıldıklarını söyledi. Çevrenin temiz tutulmasının vatandaşlık görevi olduğunu belirten Alnıaçık, "Nerede çöp görsem topluyorum. Herkesin bu bilinçte olmasını isterim." dedi.

Öğrenci İrem Pekgöz de etkinlik sayesinde geri dönüşüm ve sıfır atık konularında bilgilendiklerini ifade etti.

Oğuzhan Sayın ise çevreye en çok zararın çöp sorunu nedeniyle verildiğini belirterek, herkesin temiz çevre bilinci kazanması gerektiğini kaydetti.

"Çevre Tırı", yarın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşacak.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine 1,4 milyar lira destek

İhtiyaç sahiplerine 1,4 milyar liralık destek
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Dünyanın ilk elektrikli otomobili 100 yaşında

Dünyanın ilk elektrikli otomobili 100 yaşında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.