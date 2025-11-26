Haberler

Edirne'de yenilenen Üç Şehitler Anıtı törenle açıldı

Güncelleme:
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde 1982 yılında meydana gelen kazada şehit olan 3 asker anısına yapılan Üç Şehitler Anıtı, yenilenmesinin ardından törenle açıldı.

Vali Yunus Sezer, 19 Mayıs Caddesi'ndeki programda yaptığı konuşmada, şehit haberi gelince tüm Türkiye'nin gözyaşı döktüğünü söyledi.

Türkiye için şehitliğin anlamının farklı olduğunu belirten Sezer, "Bu vatanın her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla sulanmıştır. Dünyanın en değerli toprakları buralar. Biz 1071'de Anadolu'ya adım attıktan beri buraları yurt yapmak için şehit verdik ve bu toprakların yurt kalması için şehitler ve gaziler veriyoruz." dedi.

Sezer, vatanın her köşesinde şehitlerin ve onların bıraktıkları aziz hatıraların ilelebet yaşayacağını dile getirdi.

Şehit babası Şerif Sezgin'in evladı için yaktığı ağıdı okuyan Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz da şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi ise 1982'de yapılan anıtın zaman içinde yıprandığını ancak aziz şehitlerin hatıralarının unutulmadığını dile getirdi.

Şehit Hacı İbrahim Sezgin'in yeğeni Gökhan Karakaş da şehitlerin hatırasına sahip çıkarak kendilerini açılışa davet eden yetkililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, şehit Sezgin'in ablası Fatma Kıraç'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi. Ardından Sezer, şehit Sezgin'in yakınları ve Edirneli şehit ailelerince yenilenen anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Şehit yakınları tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Açılışa, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.

1982 yılında tatbikattan dönen personeli taşıyan obüsün Lalapaşa girişinde köprüden dereye devrilmesi sonucu yaşanan kazada çavuş Hacı İbrahim Sezgin, onbaşı Yılmaz Ersoy ve er İbrahim Yıldırım şehit düşmüştü.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
