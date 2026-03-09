Haberler

Firari FETÖ hükümlüsü, kaçak göçmenlerle yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda, FETÖ üyesi olduğu belirtilen 2 firari hükümlü ile 6 kaçak göçmen yakalandı. Hükümlüler yasa dışı yolla yurt dışına çıkma hazırlığındaydı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 1'i FETÖ/PDY üyesi 2 firari hükümlü ile 6 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezideki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, 'FETÖ'ye üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan H.Y., 14 yıl 4 ay 2 gün hapis cezasıyla aranan Ö.Ç. ve 6 kaçak göçmen yakalandı. Hükümlüler ve kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan H.Y. ve Ö.Ç. işlemleri sonrası tutuklandı, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

