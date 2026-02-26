Edirne merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 6 gözaltı
Edirne merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 1'i tutuklanırken, diğer 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Edirne merkezli 6 ilde jandarmanın yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı