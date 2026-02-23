Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, farklı illerde eş zamanlı olarak yasa dışı bahse aracılık eden 7 şüpheliden 4'ü yakalandı. Operasyonda çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi ve 199 kişiye idari ceza kesildi.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı bahse aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Edirne merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Antalya, İzmir, Denizli ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 29 cep telefonu ve 77 tek kullanımlık SİM kart ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı belirlenen 39 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 199 kişiye ise toplam 14 milyon 328 bin lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.