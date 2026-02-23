Haberler

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, farklı illerde eş zamanlı olarak yasa dışı bahse aracılık eden 7 şüpheliden 4'ü yakalandı. Operasyonda çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi ve 199 kişiye idari ceza kesildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı bahse aracılık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Edirne merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Antalya, İzmir, Denizli ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 dizüstü bilgisayar, 29 cep telefonu ve 77 tek kullanımlık SİM kart ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı belirlenen 39 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 199 kişiye ise toplam 14 milyon 328 bin lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Salih Baran
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var