Edirne'de yasa dışı avlanan 4 avcıya 762 bin lira ceza

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı avlandıkları belirlenen 4 avcıya 762 bin 412 lira ceza kesildi.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince, Balaban köyünde yapılan denetimlerde M.A. (58), İ.T. (61), A.A. (60) ve E.A.'nın (47) '4915 sayılı av kanunu' ile Merkez Av Komisyon (MAK) kararlarına aykırı olarak avlandıklarını belirledi. DKMP Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 avcıya 'Avlanma süreleri dışında avlamak', 'canlı mühre ile avlanmak', 'ses ve manyetik dalga yayan cihazlarla (teyp) avlanmak', 'izinsiz güme kurup avlanmak', 'avcılık belgesi olmadan avlanmak' maddeleri ile avda canlı mühre olarak kullandıkları ördeklerin tazminatı olmak üzere toplam 762 bin 412 lira idari para cezası uygulandı. Avda canlı mühre olarak kullanılan 43 ördek ve avlanan 2 ördeğe el konuldu. Canlı ördekler ise doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı