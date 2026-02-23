Haberler

Edirne'de yasa dışı avlanan 4 avcıya 762 bin lira ceza

Edirne'de yasa dışı avlanan 4 avcıya 762 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan denetimlerde yasa dışı avlandıkları belirlenen 4 avcıya toplam 762 bin 412 lira ceza kesildi. Avcılar, avlanma süresine uymamak ve yasaklı yöntemler kullanmaktan cezalandırıldı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı avlandıkları belirlenen 4 avcıya 762 bin 412 lira ceza kesildi.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince, Balaban köyünde yapılan denetimlerde M.A. (58), İ.T. (61), A.A. (60) ve E.A.'nın (47) '4915 sayılı av kanunu' ile Merkez Av Komisyon (MAK) kararlarına aykırı olarak avlandıklarını belirledi. DKMP Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 avcıya 'Avlanma süreleri dışında avlamak', 'canlı mühre ile avlanmak', 'ses ve manyetik dalga yayan cihazlarla (teyp) avlanmak', 'izinsiz güme kurup avlanmak', 'avcılık belgesi olmadan avlanmak' maddeleri ile avda canlı mühre olarak kullandıkları ördeklerin tazminatı olmak üzere toplam 762 bin 412 lira idari para cezası uygulandı. Avda canlı mühre olarak kullanılan 43 ördek ve avlanan 2 ördeğe el konuldu. Canlı ördekler ise doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı

Epstein skandalında, İngiltere o isme acımadı
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Çay dolu enjektörü, vücuda batırdı

Ölümle dans ettiklerinin acaba farkındalar mı?
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Dilek İmamoğlu'nun ağabeyinin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Zincir marketteki skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor

Skandal görüntülerin ardı arkası kesilmiyor
Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Sosyal medyada paylaşınca tutuklandı

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu!
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler

Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler