Edirne'de Yangın Söndürme Tankeri Çamlıca Köyü'ne Kazandırıldı

Edirne'de Yangın Söndürme Tankeri Çamlıca Köyü'ne Kazandırıldı
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Edirne İl Özel İdaresi, yangınların artış göstermesiyle birlikte Keşan'ın Çamlıca köyüne bir yangın söndürme tankeri gönderdi. İl Genel Meclisi üyesi Taner Altın, köyde vatandaşların önerilerini dinleyerek bu adımın hayırlı olmasını diledi.

Edirne İl Özel İdaresi tarafından Keşan'ın Çamlıca köyüne yangın tankeri kazandırıldı.

İl Genel Meclisi'nin AK Partili üyesi Taner Altın, köyü ziyaret ederek, vatandaşların istek ve önerilerini dinledi.

Altın, burada yaptığı konuşmada, yangın söndürme tankerinin Çamlıca'ya hayırlı olmasını diledi.

Havaların ısınmasıyla yangınların arttığına değinen Altın, şunları kaydetti:

"Yangında ilk 5 dakikanın çok önemli olduğu ve su tankeri olmayan, orman köyümüze İl Özel İdaresi tarafından yangın söndürme su tankeri gönderilmiştir. Valimiz Yunus Sezer'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Eyyüp Batuhan Ciğerci'ye, Kaymakamımız Cemalettin Yılmaz'a teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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