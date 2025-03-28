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Edirne'de Yangın: 2 Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde çıkan yangında iki müstakil ev yangından etkilendi ve kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ve diğer ekipler olay yerine sevk edildi.

Edirne'de çıkan yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Mithatpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak'ta H.Y'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki eve de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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