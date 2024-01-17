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Edirne'de yakalanan terör örgütü mensuplarından 3'ü tutuklandı

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Edirne'de yapılan operasyonda yakalanan 4 terör örgütü mensubundan 3'ü tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda PKK ve DHKP/C üyeleri ile FETÖ mensubu yakalandı. Tutuklanan şüpheliler Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Edirne'de yurt dışına kaçarken yakalanan 4 terör örgütü mensubundan 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında, terör örgütü PKK üyesi M.D.K. ve M.A.Ö. ile DHKP/C üyesi F.S. ve FETÖ mensubu B.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan şüphelilerden M.D.K, F.S. ve B.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli M.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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