Edirne'de "Vatan Şairi Akif" konseri düzenlenecek

Güncelleme:
Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından yarın saat 20.00'de düzenlenecek 'Vatan Şairi Akif' konseri, müzikseverleri buluşturacak. Etkinliğe katılmak isteyenler biletlerini 'biletinal' üzerinden alabilecek.

Vakıf Katılımın destek verdiği etkinliğe katılmak isteyenler biletlerini "biletinal" internet sitesi üzerinden temin edebilecek.

