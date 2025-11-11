Edirne'de Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Keşan ve Uzunköprü ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele toplantısı düzenlendi.

Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleşen toplantılarda, uyuşturucu ile etkin mücadele, rehabilite ve vatandaşların topluma kazandırılması ile ilgili konular görüşüldü.

Kurum temsilcileri ve muhtarların da yer aldığı toplantıda mahallelerle ilgili çalışma programı sunuldu.