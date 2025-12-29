Haberler

Edirne'de bir depoda sentetik ecza ve kaçak alkol ele geçirildi; 4 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda uyuşturucu ecza, kaçak içki, sahte parfüm ve tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'de polisin bir depoda yaptığı aramada yıl başında piyasaya sürülecek çok sayıda uyuşturucu ecza, kaçak içki, sahte parfüm ve kaçak tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi devriye görevi yürüten asayiş ekipleri, Dilaverbey Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sebze ve meyve deposunda, yılbaşında piyasaya sürülmesi beklenen kaçak ürünler bulunduğu bilgisine ulaştı. Depoya baskın düzenleyen polisin yaptığı aramada 19 şişe kaçak alkol, 518 adet sahte parfüm ve kozmetik ürün, 785 sentetik ecza ve 60 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili Emre K., Eray K., Eren K. ve Ekrem D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

Bursaspor durmuyor! Bu kez de Fenerbahçe'nin eski yıldızını aldılar
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Saran'ın yaptırdığı ikinci testle ilgili Başsavcılıktan açıklama
Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü
Eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Yunanistan'da gözaltına alındı
''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz