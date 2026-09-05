Haberler

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, Hint keneviri yetiştirildiği belirlenen 2 adres tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 99 gram skunk, 79,43 gram daralı Hint keneviri tohumu, 28,31 gram toz esrar, 9,87 gram esrar, 94 sentetik ecza hapı, 3 hassas terazi ile saksılara dikili yetiştirme aşamasında 9 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca Hint keneviri yetiştirilmesinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda ışıklandırma ve havalandırma sistemine, alüminyum havalandırma borularına, zaman ayarlı termometreye, zirai ilaç ve gübreye, suçtan elde edildiği değerlendirilen 45 bin 260 lira ile 150 avroya el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan İ.K. ve E.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor

Yürek yakan tablo! “Canım yanıyor” diyerek feryat ediyor ama...
İsmail Kartal'ın Beşiktaş büyüsü bozuldu

Büyü bozuldu!

İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajından memnun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajına Meloni'den cevap geldi
Hırsız sandılar, kamerayı izleyince şoke oldular: Meğer restoranı...

Restoranı darmadağın buldular: Hırsız sandılar, gerçek şaşkına çevirdi
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi ile anlaştı ama sete bile çıkamadı
Minibüs TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiğin patlaması facia getirdi: Ölü ve yaralılar var

Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilde yaptığı hareket sonu oldu