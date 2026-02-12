Haberler

Edirne'de uyuşturucu operasyonu; karı-koca gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucu operasyonu; karı-koca gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapılan jandarma operasyonunda 475 uyuşturucu ecza ele geçirildi, Ç.Y. ve eşi A.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu ecza ele geçilirken, Ç.Y. (34) ve karısı A.Y. (30) gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Ç.Y. ve eşi A.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 475 uyuşturucu ecza ele geçirildi. Ç.Y. ve A.Y., gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Teklif Meclis'ten geçti, cezalar öyle böyle değil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Kim der ki 56 yaşında? Genç kızlara adeta taş çıkarttı
Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş

Doğu Anadolu'nun en büyüğü! Bir ilimiz tamamen üzerine kurulmuş
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı

Kim der ki 56 yaşında? Genç kızlara adeta taş çıkarttı
Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki: Mahkemede hesap verecekler

Muazzez Ersoy'dan Epstein iddialarına tepki
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık