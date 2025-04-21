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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltında

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Edirne'de gerçekleştirilen polis denetimlerinde, 6 kişi uyuşturucu ile yakalandı. Üst aramalarında 50 gram sentetik uyuşturucu ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramalarında, 50 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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