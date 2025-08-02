Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltında
Edirne'de gerçekleştirilen denetimlerde 5 kişi uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 27 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında, 27 gram sentetik uyuşturucu ve 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel