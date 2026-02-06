Haberler

Edirne'de uyuşturucuyla mücadelede mahalle bazlı yol haritası ele alındı

Edirne'de uyuşturucuyla mücadelede mahalle bazlı yol haritası ele alındı
Güncelleme:
Edirne'de düzenlenen toplantıda, kurumlar arası koordinasyon ile uyuşturucuyla mücadeledeki önleyici çalışmalar ve rehabilitasyon süreçleri değerlendirildi. Edirne Valisi Yunus Sezer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda erken müdahale ve eğitim faaliyetleri üzerine görüşmeler yapıldı.

Edirne'de uyuşturucuyla mücadelede mahalle bazlı yeni yol haritasının ele alındığı toplantıda, kurumlar arası koordinasyon, önleyici çalışmalar ve rehabilitasyon süreci değerlendirildi.

Uyuşturucuyla etkin mücadele, rehabilitasyon ve vatandaşların yeniden topluma kazandırılmasına yönelik, tüm kurum ve paydaşların yer aldığı mahalle bazlı çalışma programlarının ele alındığı toplantı, Edirne Valisi Yunus Sezer başkanlığında Keşan ilçesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, uyuşturucuyla mücadelede sahadaki çalışmaların güçlendirilmesi, erken müdahale, eğitim faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin artırılması konuları görüşüldü.

Toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş, Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, İŞKUR Edirne Müdürü Şengül Çildam, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

