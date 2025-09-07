Edirne'de Uyuşturucu Denetiminde 6 Gözaltı
Edirne'de polisin gerçekleştirilen denetimlerinde 6 kişi uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
