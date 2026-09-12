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Edirne'de üreticilere tarımsal destekler anlatıldı

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Edirne'de "Cuma Buluşmaları" kapsamında üreticilere tarımsal üretim ve desteklemeler hakkında bilgi verildi.

Edirne'de "Cuma Buluşmaları" kapsamında üreticilere tarımsal üretim ve desteklemeler hakkında bilgi verildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ve ilçelere bağlı köylerde üreticilerle bilgilendirme ve istişare toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantılarda üretim planlaması, güncellenen bitkisel ve hayvansal üretim destekleri, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), hayvan ve bitki sağlığı, su ürünleri ve balıkçılık faaliyetleri ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konuları ele alındı.

Üreticilere ayrıca B-Reçete uygulaması, anız yangınlarının önlenmesi, hasat döneminde makine kullanımı, biçerdöver kontrolleri ve ormanlık alanlara yakın tarım arazilerinde ateş kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Buluşmalarda üreticilerin talep ve ihtiyaçları da dinlendi.

Kaynak: AA
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