Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de üç basın derneği Vatandaş Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Gazeteciler Derneği, Trakya Gazeteciler Derneği ve Trakya Basın Kulübü Derneği, Vatandaş Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümü için kutlama mesajı yayımladı. EGD Başkanı Gökhan Tuzladan, gazetenin Edirne basın tarihindeki önemine dikkat çekti.

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD), Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) ve Trakya Basın Kulübü Derneği, Vatandaş Gazetesinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

EGD Başkanı Gökhan Tuzladan, Vatandaş Gazetesinin Edirne basın tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Gazetenin yayın hayatı boyunca birçok değişim ve dönüşüme tanıklık ettiğini ifade eden Tuzladan, farklı dönemlerde el değiştirmesine rağmen yayın hayatını sürdürmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Tuzladan, gazetenin bugünlere ulaşmasında emeği bulunan sahiplerine, yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ederek, köklü mirası devralan Yazgan Ailesi'ne başarı diledi.

Yerel basının yaşatılması ve güçlendirilmesinin ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Tuzladan, geçmişte gazetede görev yapmış ve hayatını kaybetmiş basın çalışanlarını rahmetle andı.

TGD Başkanı Orhan Doğan da kutlama mesajında, Vatandaş Gazetesinin Edirne'nin toplumsal hafızasına tanıklık eden köklü basın kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Gazetenin yıllar içerisinde farklı dönemlerden geçmesine rağmen yayın hayatını sürdürmesinin önemine değinen Doğan, yerel gazetelerin kentlerin geçmişini gelecek kuşaklara aktarmada önemli görev üstlendiğini ifade etti.

Doğan, gazetenin bugünlere ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, yayın sorumluluğunu üstlenen Yazgan Ailesi ve gazete çalışanlarına başarılar diledi.

Yerel basının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumsal hafızanın korunmasındaki rolüne dikkati çeken Doğan, Vatandaş Gazetesi'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Trakya Basın Kulübü Derneği Başkanı Ali Can Zeray da Vatandaş Gazetesinin Edirne ve bölgesindeki gelişmeleri kamuoyuna aktararak halkın haber alma hakkına katkı sunduğunu belirtti.

Zeray, gazeteyi bugünlere taşıyan sahiplerine, yöneticilerine, geçmişten bugüne görev yapan gazetecilere, çalışanlara, matbaa ve dağıtım emekçilerine teşekkür ederek, Vatandaş Gazetesine yayın hayatında başarılarla dolu nice yıllar diledi.

Kaynak: AA
Fon tasfiyeleri kapsamında 97,3 milyar lira hesaplara yatırıldı

Fon mağdurlarına ödeme sürüyor! İşte son rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda

Bomba patlıyor! Mehmet Ali Aydınlar için harekete geçtiler
Meteoroloji, AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! İstanbul dahil 21 ilde alarm

AKOM ve Valilikten peş peşe uyarı! 5'i birden İstanbul'a geliyor
Zeytinyağında fiyat 3 yıl öncesine döndü! Mersin'de litresi 200 liraya indi

Zeytinyağında 3 yıl önceki fiyata dönüldü! 5 litresi bin lira
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama

Korkulan oldu! Gece yarısı art arda 5 patlama
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran

Milyonlarca emekli için zam hesabı değişti! İşte yeni oran
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın

Süper Lig devine haber gönderdi: Beni alın
Futbol sahasında kahreden anlar! Kalbi durdu, maç tatil edildi

İnsan insana bunu yapar mı? Kalbi durdu, maç tatil edildi