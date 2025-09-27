Edirne'de Türkiye'nin en büyük tenceresinde 6 ton pilav pişirildi

EDİRNE'de düzenlenen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde Türkiye'nin en büyük tenceresinde 6 ton pilav pişirilerek, vatandaşlara ikram edildi.

Edirne Valiliği tarafından bu yıl 2'nci kez gerçekleştirilen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nin 3'üncü gününde, Türkiye'nin en büyük tenceresinde 6 ton pilav pişirildi. Kentin Söğütlük Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Şef Ramazan Bingöl, Bedri Usta lakaplı ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu, pilav restoranı zinciri sahibi Nedim Şahin ile vatandaşlar katıldı. Dua edilmesinin ardından dev tencerenin kapağı açılarak, protokol üyeleri ve şefler tarafından 6 ton pilava kavurma eklenerek karıştırıldı. Hazırlanan pilav, vatandaşlara ikram edilirken, etkinliğe gelen çok sayıda vatandaş, pilav alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

'BU BİR HAKKIN TESLİMİDİR'

Edirne Valisi Yunus Sezer, dünyanın en kaliteli pirincinin Edirne'de üretildiğini ve bunun tanıtımının yeterince yapılmadığına söyledi. Sezer, "Bugün gerçekten de Edirne'miz için önemli bir gün. Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'mizin ikincisini yapıyoruz. Bu sene tema olarak, Edirne'mizin pirincini, çeltiğini ön plana çıkartmak istedik. Bu manada da bir şeyin altını çizmek için bunu yapıyoruz, Türkiye'de üretilen çeltiğin yarısı Edirne'de üretiliyor ve Türkiye'nin, dünyanın en kaliteli pirincini üretiyoruz. Maalesef bu tanıtım noktasında biraz eksikliğimiz oldu. Burası Payitaht, burası Osmanlı mutfağının, Rumeli mutfağının olduğu bir yer. Pirincin bin bir çeşidi ile yemek yapılıyor. Her yerde kullanılıyor. Hem yapılan yemekleri tanıtalım, hem gastronomimizi tanıtalım istedik. Bu manada da şeflerimiz bizlere eksik bırakmadılar, davetimize iştirak ettiler, teşekkür ediyoruz. Emekleriyle, bilgileriyle, tecrübeleriyle güler yüzleriyle Edirne'mizin tanıtımına Edirne pirincinin İpsala pirincinin tanıtımına katkıda bulunuyorlar. Ben teşekkür ediyorum. Türkiye'de üretilen çeltiğin yarısı Edirne'de, 4'te 1'i de yani yüzde 25'i de İpsala'da üretiliyor. Bu bir hakkın iadesi, teslimidir. Çünkü burada bir emek var, Edirnelilerin emeği var, üreticimizin emeği var. Bunu bir şekilde insanımıza anlatmamız gerekiyordu" dedi.

'SENEYE GUINNESS İÇİN REKOR DENEYECEĞİZ'

Önümüzdeki yıl Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için rekor denemesi yapacaklarını söyleyen Vali Sezer, "Bu sene 6 ton denememiz oldu ama önümüzdeki yıl yine Guinness Rekorlar Kitabına girmek için bir denememiz olacak. Dünya rekorunu inşallah Edirne'de kırmış olacağız. Bu sene 6 ton deneme yaptık. Önümüzdeki yıl inşallah Guinness rekorunu kıracağız burada" diye konuştu.

Vali Sezer, kurumlar ve muhtarlarla iş birliği yaparak, kentin dört bir yanında pilav dağıtılacağını belirterek, "Burada 6 ton var. Bütün mahalle muhtarlarımızla, yurtlarımızla, vakıflarımıza ve AŞ evlerimizle beraber çalışıyoruz. Burada ikramlarımız olacak ve bunun büyük bir kısmını da bizim yurtlarımıza ve AŞ evlerimize dağıtacağız. Mahallelerimizde isteyenler varsa, muhtarlarımız yine aynı şekilde organize ettik, onları da dağıtacağız. Pirincin bir tanesi bile israf olmayacak. Hepsinde emek var. Bu manada da bizim özellikle İpsala'daki çeltik üreticilerimize, borsamıza teşekkür ediyoruz. Onlar bunu karşılıyorlar. Onlara da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

'EDİRNE PİRİNCİNİN DEĞERİNİ DÜNYA ANLAYACAK'

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı şef Ramazan Bingöl de, Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapan Edirne'de saray mutfağında pirincin yaygın bir şekilde kullanıldığını kaydetti. Bingöl, "Burası bir payitaht ve burada Osmanlı Sarayı'nda dünyada nam salmış ama şimdi maalesef ki kısmen unutulmuş veyahut da azalmış, mesela ciğer sarma var. Dünyada lezzeti olan eşsiz bir yemek, bir saray yemeği ciğer sarma. Bugün Sayın valimizin riyasetinde bunu yaptık. Ama ciğer sarmanın bir özelliği var; o zaman Osmanlı bunu biliyor. Edirne ve İpsala pirinciyle yapılıyor. Onun için, bugünden sonra pirincinin ne kadar önemli, değerli, şifalı ve lezzetli olduğunu hem ülkemiz hem dünya anlamış olacak. Bu festivalde emeği geçen başta sayın valim, belediye başkanlarımız ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Herkesi, gastronomi şehri olan Edirne'ye ciğer sarma ve İpsala pirincinden yapılmış harika yemekleri yemeye bekliyoruz" dedi.

Bedri Usta lakaplı ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu ise "Böyle bir günde bizim dahil ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmak bizim için şereftir, sağ olun, seneye de inşallah bunun rekorunu kıracağız" dedi.