Edirne'de Turizm Jandarması Sahil Bölgelerinde Denetimlerini Sürdürüyor
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, turizm jandarması ekipleri aracılığıyla sahil bölgelerindeki denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, tatilcilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde tatillerini geçirmeleri için sahillerdeki asayişin sağlanması ve suda boğulma olaylarına karşı tedbirlerin alınması konusunda çalışmalarını sürdürecek.
Edirne'de turizm jandarması sahil bölgelerindeki denetimlerini sürdürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Turizm jandarması ekipleri vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde tatillerini yapması ve asayişin sağlanması amacıyla Enez ilçesindeki sahillerde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.
Ekipler tatilcileri suda boğulma olaylarına karşı tedbirleri olmaları yönünde de uyardı.
Yaz sezonu boyunca sahillerdeki denetimlerin süreceği belirtildi.