Edirne'de taşan nehirlerin debileri düşüyor

Edirne'de debilerinin artması nedeniyle yer yer tarım arazilerine yayılan Tunca ve Meriç nehirlerinin su seviyeleri düşüşe geçti.

Kaynağını aldığı Bulgaristan'da ve içinden geçtiği Edirne'de etkili olan yağışların ardından her iki nehrin debisi kısa sürede yükseldi.

Yaz aylarında saniyede 2 metreküpe kadar düşerek kuraklığın simgesi haline gelen Tunca Nehri'nin debisi, son 3 günde 208 metreküp/saniyeye kadar çıktı. Son ölçümlere göre Tunca Nehri'nin debisi, 146 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Debinin yükselmesiyle Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının da bulunduğu Sarayiçi Adası ile bazı köy yolları su altında kaldı.

Avarız köyü yolunda su kaplı bölgeden geçmeye çalışan otomobildekiler mahsur kaldı. Araçtakiler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı, otomobil traktörle çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı.

Meriç'te de düşüş başladı

Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi artışı yaşandı.

Yaz aylarında ortalama 40 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi, son 3 günde 1288 metreküp/saniyeye kadar yükseldi. Nehir suyu yer yer tarım arazilerine yayıldı.

Her iki nehirde de pik seviyelerin ardından düşüş gözlenirken Meriç'in debisi, son ölçümlerde 1214 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Tunca ve Meriç için DSİ'nin uyarısı "turuncu" kod seviyesinde.

"Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek risk yok"

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunca, Arda ve Meriç nehirlerindeki debi artışlarına ilişkin, kent genelinde yerleşim yerlerini tehdit edecek riskin bulunmadığını söyledi.

Sezer, geçen yıl kuraklıkla mücadele ettiklerini hatırlatarak, bu yıl ise yoğun yağışlar nedeniyle yüksek debilerle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Özellikle son dönemde Tunca Nehri'ndeki artışın dikkat çekici olduğunu ifade eden Sezer, "Yaz aylarında Tunca Nehri'ndeki debi yüzde 2'lere kadar düşmüştü. Şu anda ise 150 metreküp/saniye civarında bir debimiz var. Tunca'da şu an için bir tehlikemiz kalmadı. Sarayiçi bölgesinde debi aşağıya doğru düşüyor ancak alanda bir su birikintisi mevcut. İnşallah o da kısa sürede çekilecek." dedi.

Meriç Nehri'nde ise debinin 1200 metreküp/saniye seviyelerinde olduğunu dile getiren Sezer, bu miktarın yüksek olduğunu ancak şehir merkezi açısından taşkın riski oluşturmadığını kaydetti.

Alt kotta yer alan taşkın sahasındaki bazı bağ evlerinde kısmi su baskınlarının yaşandığını belirten Sezer, "Bir önceki yükselişte de o bölgeler kısmen su altında kalmıştı. Yine benzer şekilde 10'lu rakamlarla ifade edebileceğimiz sayıda bağ evinde kısmi su baskını var. Gerekli tedbirleri aldık, tahliyeler gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Vali Sezer, Bulgaristan makamlarıyla temas halinde olduklarını, baraj kapasitelerine göre tedbirlerin planlandığını vurgulayarak, "Şu an için ilimizde yerleşim yerlerini tehdit edecek bir risk görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.