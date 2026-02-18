Haberler

Tunca Nehri, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde kısmen taştı

Tunca Nehri, Kırkpınar Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi'nde kısmen taştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri, Sarayiçi Adası'nda yatağından taştı. Debi artışı, su seviyesinin yükselmesine neden oldu ve özellikle er meydanına kadar ulaştı.

Edirne'de ve kaynağını aldığı Bulgaristan'da son günlerde etkili olan yağışların ardından Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Adası'nda bazı noktalarda yatağından taştı.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den geçerek Meriç'e karışan nehrin debisi, dünden bu yana yaklaşık 4 kat arttı.

Son ölçümde saniyede 149 metreküpe ulaşan debi, özellikle yatağın daraldığı kesimlerde suyun taşmasına yol açtı.

Debi artışıyla Sarayiçi Adası'nda su seviyesi yükseldi.

Nehir suları, Fatih Köprüsü'nün olduğu alandan çıkarak güreş ağaları ve pehlivan heykellerinin bulunduğu er meydanı giriş kapısına kadar ulaştı.

Bu arada, Meriç Nehri'nin debisinde de yükseliş sürüyor.

Kaynak: AA " / " + Salih Baran -
Otoparktan çalınan 30 milyon dolar soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı

Gündemi sarsan 30 milyon dolarlık soygunla ilgili yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spalletti'den ağır hezimet sonrası ilk sözler: Juventus tarihinde 5 golü hatırlamıyorum

Ağır hezimet sonrası neler dedi neler
Çocuğuna domuz eti yediren baba tepki çekti

Babası ne yedirdiğini söyleyince boğazına dizildi
Şafak Sezer, galaya 23 yaşındaki kızıyla katıldı

Kızını gören, "Babasının aynısı" dedi
DNA'nın sarmal yapısını keşfeden James Watson'ın Epstein'in evinde 3 kadınla fotoğrafı ortaya çıktı

İnsanlığın kaderini değiştiren ismin de fotoğrafı çıktı
Spalletti'den ağır hezimet sonrası ilk sözler: Juventus tarihinde 5 golü hatırlamıyorum

Ağır hezimet sonrası neler dedi neler
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 attı! UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi; işte Türkiye'nin sıralaması
Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti

Nefes kesen görüntüler Türkiye'de çekildi