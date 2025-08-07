Edirne'de Tunca Nehri Kenarında Yangın Çıktı
Edirne'nin Yolüstü köyünde Tunca Nehri kenarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının elektrik direğinden kaynaklandığı belirtiliyor.
Edirne'de, Tunca Nehri kenarında otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Merkeze bağlı Yolüstü köyünde, nehir kenarında bulunan elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle nehir kenarındaki otluk ve ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında nehir kenarındaki ağaçlar zarar gördü.
TREDAŞ ekipleri de zarar gören elektrik direğinde çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel