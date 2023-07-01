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Edirne'de Traktöre Arkadan Çarpan Otomobildeki İki Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de Traktöre Arkadan Çarpan Otomobildeki İki Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Edirne'nin Havsa ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki sürücü Hüseyin Kılıçaslan ile yanındaki Can Tuna hayatını kaybetti. Kaza sonucunda sürücü ve yanındaki kişi hayatını kaybederken, traktör sürücüsü gözaltına alındı.

-EDİRNE'nin Havsa ilçesinde traktöre arkadan çarpan otomobildeki sürücü Hüseyin Kılıçaslan ile yanındaki Can Tuna (35), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Havsa-Uzunköprü kara yolunda meydana geldi. Hüseyin Kılıçaslan'ın kullandığı 22 AH 212 plakalı otomobil, önünde seyreden A.P. yönetimindeki buğday yüklü traktöre çarptı. Kazada sürücü Kılıçaslan ile yanındaki Can Tuna, hayatını kaybetti. Cenazeler, Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü A.P. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Işık - Güncel

Can Tuna Havsa Güncel Haberler

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