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Traktör ile pulluk arasında sıkışan kişi yaralandı

Traktör ile pulluk arasında sıkışan kişi yaralandı
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Edirne'nin Havsa ilçesinde traktör ile pulluk arasında sıkışan kişi yaralandı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde traktör ile pulluk arasında sıkışan kişi yaralandı.

Söğütlüdere köyünde A.E. idaresindeki traktör, geri manevra yaptığı sırada pulluğun yanında bulunan E.E'yi traktör ile tarım aleti arasında sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan E.E, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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