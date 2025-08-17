Edirne'de Trafik ve Asayiş Denetimleri: Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik ve asayiş denetiminden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Turan Dursun Caddesi'nde 12 ekip ve 26 personelin katılımıyla yapılan denetimde 91 kişi ve 26 araç sorgulandı, 12 sürücüye işlem uygulandı.

Uygulama noktasını görüp motosikletten inerek kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. "Uyuşturucu ticareti yapma ve kullanma" suçundan arama kaydı olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan denetim noktasını görüp aracıyla geri manevra yapan sürücü de polis ekiplerince yakalandı.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza kesildi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da denetimi takip etti.