Edirne'de Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Y.G'nin kullandığı GQ 311 KR plakalı otomobil, 1. Murat Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'nde karşı yönden gelen Z.A.Y. idaresindeki 22 BA 109 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Z.A.Y. ve otomobildeki 2 yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel