Edirne'de Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Edirne'de Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Y.G'nin kullandığı GQ 311 KR plakalı otomobil, 1. Murat Mahallesi Haşim İşcan Caddesi'nde karşı yönden gelen Z.A.Y. idaresindeki 22 BA 109 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Z.A.Y. ve otomobildeki 2 yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Galatasaray ayrılığı duyurdu

Galatasaray ayrılığı duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alev topuna dönen rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı

Vurulan rafinerinin önünde çektikleri video ülkeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.