Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Edirne'de H.S. yönetimindeki otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda E.G. idaresindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.
H.S. yönetimindeki 35 AU 8902 plakalı otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda E.G. idaresindeki 34 MYB 210 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel