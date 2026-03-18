Kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde kapalı kasa kamyonetin TIR'a çarpması sonucu Pakistan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 Türk vatandaşı yaralandı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve soruşturma sürüyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kapalı kasa kamyonetin TIR'a arkadan çarptığı kazada Pakistan uyruklu 2 kişi öldü, Türk vatandaşı 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Keşan-Malkara kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Keşan'dan Malkara yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 59 AOG 678 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı yönde seyir halinde olan Ö.K. (50) yönetimindeki 20 ASZ 945 çekici ve 34 FIY 623 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan Pakistan uyruklu Masawood Ur Rehman (25) ve Muhammad Taimoor (31) ile Türk uyruklu T.Y. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan ve yol kenarında duran kamyonet, şarampole devrilmemesi için halatla itfaiye aracına bağlandı. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkartılarak, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Masawood Ur Rehman ve Muhammad Taimoor doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, otopsi için hastane morguna konuldu. Tedavisi süren T.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Ö.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı

Hamaney'den sonra o da öldürüldü! İran'dan beklenen açıklama geldi
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek

Komşuda Türkiye'yi yakından ilgilendiren "petrol" anlaşması
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız

İran'dan sonra gözünü o ülkeye dikti: Çok yakında adım atacağız
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti

Mütevazılığın da bu kadarı! Attığı golü yorumlamadı, bakın ne yaptı
Netanyahu'dan ölümcül talimat: Gördüğünüz yerde hedef alın

Netanyahu'dan ölümcül talimat: Gördüğünüz yerde hedef alın
Ukrayna, İran dronlarına karşı 4 Körfez ülkesine 201 uzman gönderdi

Savaştaki Zelenski de İran'a karşı harekete geçti! 4 ülkeye gönderdi
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız

İran'dan sonra gözünü o ülkeye dikti: Çok yakında adım atacağız
Andrew Robertson'dan Galatasaray'a övgü

Galatasaray için neler dedi neler
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki

Verdi veriştirdi! Dev maç öncesi hedefinde UEFA var