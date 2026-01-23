Haberler

Edirne'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Edirne'de hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.O. idaresindeki 22 AC 615 plakalı hafif ticari araç, Hasanağa köyü yakınlarında, F.A'nın kullandığı 27 BDY 866 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan hafif ticari araç sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü M.O. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan tır sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
