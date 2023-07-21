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Edirne'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

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Edirne'nin Keşan ilçesi Malkara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, bir kamyonet takla atarak ters döndü ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesi Malkara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Malkara istikametinden Keşan istikametine giden H.K. yönetimindeki 59 AK 088 plakalı kamyonet, Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen kamyonette yolcu olarak bulunan G.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. G.A., Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Keşan Devlet Hastanesi Edirne Keşan Güncel Haberler

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