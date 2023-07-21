Edirne'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesi Malkara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, bir kamyonet takla atarak ters döndü ve yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.