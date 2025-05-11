Edirne'de Trafik Denetimlerinde 49 Bin Cezai İşlem Uygulandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 4 ayında kent genelinde 142 bin 883 araç ve sürücüyü denetledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, 49 bin 760 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimler sonucu çeşitli sebeplerle 809 araç trafikten men edildi. Ayrıca 426 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Emniyet yetkilileri, trafik kurallarına uymanın can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını hatırlatarak, denetimlerin yıl boyunca aralıksız süreceğini vurguladı.