Edirne'de Trafik Denetimlerinde 49 Bin Cezai İşlem Uygulandı
Edirne Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 4 ayında 142 bin 883 araç ve sürücüyü denetledi. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 49 bin 760 araç ve sürücüye ceza verildi, 809 araç trafikten men edildi ve 426 sürücünün ehliyeti geri alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 4 ayında kent genelinde 142 bin 883 araç ve sürücüyü denetledi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, 49 bin 760 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.
Yapılan denetimler sonucu çeşitli sebeplerle 809 araç trafikten men edildi. Ayrıca 426 sürücünün ehliyeti geri alındı.
Emniyet yetkilileri, trafik kurallarına uymanın can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını hatırlatarak, denetimlerin yıl boyunca aralıksız süreceğini vurguladı.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel