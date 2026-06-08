Haberler

TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne-Lalapaşa D-100 kara yolu Süloğlu kavşağında TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EDİRNE'de TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı.

Kaza, Edirne-Lalapaşa D-100 kara yolu üzerindeki Süloğlu kavşağında meydana geldi. Edirne'den Süloğlu istikametine giden Z.S. yönetimindeki 59 AFK 660 plakalı TIR ile A.K. idaresindeki 22 AAP 463 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki otluk alana girdi. Motoru yerinden fırlayan otomobilin sürücüsü A.K. ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü A.K., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran'dan yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar

Dünyada sadece 1 tane var! 24 saat başında nöbet tutuyorlar
İki ayrı ilde 18 hırsızlık olayının şüphelisi kucağında bebeğiyle yakalandı

Ne kucağındakinden ne de karnındakinden utanmadı

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme yaşandı; 3 işçi yaralandı

Küçükçekmece'de yıkımı yapılan binada kısmi çökme: 3 işçi yaralandı
Teklifi kabul ettiler! Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor

Aziz Yıldırım iki efsaneyi geri getiriyor
Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif

İşte karşı karşıya geldikleri ilk futbolcu
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı

Koç Holding'in şirketlerine bir ilde daha saldırı! Kepenk kapattılar
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 futbolcuya 'Güle güle' dedi

Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi