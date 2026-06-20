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Park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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Edirne-Havsa otoyolunda park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erol Kalaycı, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

EDİRNE'de yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erol Kalaycı (47), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Edirne-Havsa otoyolu gişeler mevkisi yakınlarında meydana geldi. Erol Kalaycı'nın kullandığı 34 HCK 443 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 22 ADA 190 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan Kalaycı ağır yaralandı. TIR şoförü M.Y.'nin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Kalaycı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalaycı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR şöförü M.Y. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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