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Edirne'de Terör Örgütü Şüphelilerine Tutuklama

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Edirne'de yakalanan terör örgütü PKK/KCK, DHKP/C ve FETÖ/PDY şüphelileri adliyeye sevk edildi. M.D.K., F.S. ve B.Y. tutuklanırken, M.A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 TUTUKLAMA

Edirne'de, son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK şüphelileri M.D.K. ve M.A.Ö. ile DHKP/C şüphelisi F.S. ve FETÖ/PDY şüphelisi B.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D.K., F.S. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Edirne PKK Adliye Terör Gözaltı Hukuk Politika Güncel Haberler

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