Edirne'de Terör Örgütü Şüphelilerine Tutuklama
Edirne'de yakalanan terör örgütü PKK/KCK, DHKP/C ve FETÖ/PDY şüphelileri adliyeye sevk edildi. M.D.K., F.S. ve B.Y. tutuklanırken, M.A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 TUTUKLAMA
Edirne'de, son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK şüphelileri M.D.K. ve M.A.Ö. ile DHKP/C şüphelisi F.S. ve FETÖ/PDY şüphelisi B.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D.K., F.S. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,