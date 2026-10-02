Edirne'de tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Edirne'de tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de tefecilik operasyonunda 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bir kişinin 90 bin lira borcunu ödeyemeyince 400 bin lira değerindeki evine el konulduğu şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, bir çiftin 100 bin lira borcu için tarım aletlerine el konulduğu belirlendi.
EDİRNE'de polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda yakalanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Edirne'de yaşayan bir kişi, borç aldığı 90 bin lirayı geri ödeyemeyince 400 bin lira değerindeki evine el konulduğu yönünde şikayette bulundu. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yapan şüphelilerin ayrıca 100 bin lira borç verdikleri bir çiftinin borcunu ödeyememesi üzerine tarım aletlerine el koyduklarını da belirledi. Para alışverişlerinde eşlerine ait banka hesaplarını da kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda K.U., S.U., M.K. ve S.T., yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.